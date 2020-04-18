Хакеры атаковали обновлённую систему для цифровых пропусков в Москве

Как пишет издание РБК, обновлённая система начала работать сегодня, 18 апреля. За несколько часов на неё совершили несколько атак. Об этом рассказал глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. При этом, по его словам, «нагрузка с точки зрения атак пока невысокая».

В будущем специалисты ожидаются усиления давления на систему. Тем не менее, Лысенко утверждает, что в Москве к этому готовы.

Напомним, что с 15 апреля в столице приобрели обязательный характер цифровые пропуска для передвижения по городу. Получить их можно на сайте mos.ru, по СМС или по телефону. Обновлённая система на сайте получила специальную форму, в которой пользователи могут внести изменения в данные пропуска или исправить ошибки.

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