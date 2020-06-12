Наука и технологии
Сегодня 19:22
Хакеры атаковали производителя пива и создали угрозу временной нехватки напитка
Запустили вирус-вымогатель
Австралийский пивной гигант Lion рассказал о деталях недавнего инцидента с кибератакой. Последствия у него, как выяснилось, могут быть довольно серьёзными. Дело в том, что хакеры атаковали производителя пива и создали угрозу временной нехватки напитка.
В Lion сообщили, что вирус-вымогатель вызвал остановку систем предприятия. Сейчас компания сосредоточена на безопасном восстановлении работоспособности систем, чтобы продолжить свой бизнес.
К счастью, пока нет доказательств, что атака затронула какую-либо финансовую или личную информацию. Однако восстановление работы заняло больше времени, чем ожидали в Lion.
Также в компании рассказали, что стараются как можно скорее вернуть пивоварни в строй, но может случиться временная нехватка пива и других продуктов.