Хакеры атаковали производителя пива и создали угрозу временной нехватки напитка

В Lion сообщили, что вирус-вымогатель вызвал остановку систем предприятия. Сейчас компания сосредоточена на безопасном восстановлении работоспособности систем, чтобы продолжить свой бизнес.

К счастью, пока нет доказательств, что атака затронула какую-либо финансовую или личную информацию. Однако восстановление работы заняло больше времени, чем ожидали в Lion.

Также в компании рассказали, что стараются как можно скорее вернуть пивоварни в строй, но может случиться временная нехватка пива и других продуктов.