Хакеры-близнецы удалили около 96 американских государственных баз данных

По данным обвинения, 34-летние братья совершили серию киберпреступлений в феврале, взломав данные нескольких федеральных ведомств, включая Министерство внутренней безопасности, Налоговую службу и Комиссию по равным возможностям трудоустройства.

Ахтеры уже имели проблемы с законом: в 2015 году они признали себя виновными в мошенничестве и взломе Государственного департамента США. Тогда Муниб получил 39 месяцев, Сохайб — 24 месяца тюремного заключения.

Сейчас Муниб Ахтер обвиняется в удалении около 96 баз данных, содержащих государственную информацию, включая следственные файлы и данные по Закону о свободе информации, а также в копировании более 1,800 файлов EEOC и кражу данных IRS, затронувших как минимум 450 человек. Сохайб Ахтер обвиняется в передаче пароля для доступа к компьютеру, используемому EEOC.

Оба брата пытались замести следы своих преступлений.