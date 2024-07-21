Хакеры и другие негодяи воспользовались пятничным глобальным сбоем в работе Windows

Сломанное обновление привело к значительным сбоям в работе мировых систем, от магазинов до аэропортов, в результате чего многие пользователи стали уязвимы для вредоносных программ.

Пока CrowdStrike работает над устранением проблемы, злоумышленники начали извлекать выгоду из ситуации, создавая мошеннические веб-сайты и домены «CrowdStrike Support». Мошенники используют фишинговые схемы, предлагая поддельные инструменты восстановления и выдавая себя за официальных сотрудников службы поддержки. Цель — обманом заставить пользователей предоставить деньги, личные данные или установить вредоносное ПО.

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц призвал клиентов сохранять бдительность и полагаться только на официальные каналы связи для получения обновлений и поддержки. Компания уже выявила и раскрыла несколько доменов, созданных самозванцами, пытающимися воспользоваться кризисом.