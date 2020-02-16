Хакеры использовали онлайн-знакомства с израильскими солдатами для взлома их телефонов

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на сайт Армии обороны Израиля. Как сообщается, с января хакеры ХАМАС знакомились с израильскими солдатами в соцсетях, выдавая себя за девушек. Фотографии и данные для этого, кстати, брали из реальных профилей.

Получив доверие солдат, хакеры предлагали им установить более удобное приложение для общения — Catch&See, ZatuApp и GrixyApp. После установки этих программ злоумышленники получали доступ к информации на смартфонах жертв. Аппараты также начинали работать как подслушивающие устройства.

В Армии обороны Израиля заявили, что хакеров вовремя остановили.