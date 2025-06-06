Хакеры из Interlock взяли на себя ответственность за атаку на больницы США

Interlock, появившаяся в сентябре 2024 года и нацелившаяся на медицинские организации США, заявила, что украла более 940 гигабайт данных с серверов Kettering Health. Среди украденной информации — личные данные пациентов, медицинские записи, а также данные сотрудников и полицейских, работающих в больничной охране.

Ранее Kettering Health сообщила, что не платили выкуп хакерам. Сейчас компания постепенно восстанавливает работу — удалось вернуть ключевые части электронной системы медицинских записей.

Представители Kettering Health и Interlock на запросы СМИ не ответили.