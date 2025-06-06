Хакеры из Interlock взяли на себя ответственность за атаку на больницы США

Опубликовано 06 июня 2025, 18:411 мин.
Хакеры из Interlock взяли на себя ответственность за атаку на больницы СШАНа медицинскую сеть Kettering Health
Группа вымогателей Interlock призналась в хакерской атаке на сеть больниц и клиник Kettering Health в Огайо. Из-за атаки две недели назад в медицинской системе были полностью отключены компьютеры.
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Interlock, появившаяся в сентябре 2024 года и нацелившаяся на медицинские организации США, заявила, что украла более 940 гигабайт данных с серверов Kettering Health. Среди украденной информации — личные данные пациентов, медицинские записи, а также данные сотрудников и полицейских, работающих в больничной охране.
Ранее Kettering Health сообщила, что не платили выкуп хакерам. Сейчас компания постепенно восстанавливает работу — удалось вернуть ключевые части электронной системы медицинских записей.
Представители Kettering Health и Interlock на запросы СМИ не ответили.