Хакеры из Северной Кореи похитили рекордные $2 млрд в криптовалюте

Опубликовано 19 декабря 2025, 15:001 мин.
Хакеры из Северной Кореи похитили рекордные $2 млрд в криптовалютеОсновная часть ущерба — Bybit
В 2025 году хакеры из Северной Кореи установили «сомнительный», но всё-таки рекорд по кражам криптовалюты, похитив более $2 млрд. СМИ пишут, что основная часть ущерба — около $1,5 млрд — связана с взломом платформы Bybit в феврале.
© Ferra.ru
Аналитики указывают, что хакерские группы из Северной Кореи становятся «более организованными и стратегичными», делая упор на «редкие, но крупные» атаки. Одной из новых тактик является социнженерия: злоумышленники «внедряются» в криптокомпании, получая доступ к внутренним системам и проводя свои кражи.
Эксперты подчеркивают «необходимость усиления кибербезопасности». По оценкам, 30−40% заявок на работу в криптокомпаниях могут исходить от «северокорейских агентов».
Суммарно с 2016 года северокорейские хакеры похитили около $6,7 млрд в криптовалюте.