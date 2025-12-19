Хакеры из Северной Кореи похитили рекордные $2 млрд в криптовалюте

Аналитики указывают, что хакерские группы из Северной Кореи становятся «более организованными и стратегичными», делая упор на «редкие, но крупные» атаки. Одной из новых тактик является социнженерия: злоумышленники «внедряются» в криптокомпании, получая доступ к внутренним системам и проводя свои кражи.

Эксперты подчеркивают «необходимость усиления кибербезопасности». По оценкам, 30−40% заявок на работу в криптокомпаниях могут исходить от «северокорейских агентов».

Суммарно с 2016 года северокорейские хакеры похитили около $6,7 млрд в криптовалюте.