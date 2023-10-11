Хакеры ХАМАС «сломали» приложение для экстренного оповещения жителей Израиля

Со слов самих хакеров известно, что DDoS-атаками они либо нарушили работу порядка 100 сайтов, либо полностью вывели некоторые ресурсы из строя. В частности, полностью «лёг» сайт израильского издания Jerusalem Post, также хактивисты заблокировали работу приложения для экстренного оповещения жителей Израиля.

Известно, что на стороне ХАМАС выступают по меньшей мере две хакерские организации — AnonGhost и AnonymousSudan. Они говорят о «сотнях» заблокированных государственных сайтов Израиля, но каких-либо доказательств не приводят.