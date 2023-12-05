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ХАМАС

Twitter (X) потребовал указывать источники на фоне войны Израиля и ХАМАСа
Приложения
13:45 | 18 октября, 2023
Армия Израиля войдёт в Сектор Газа, где её уже поджидают: что теперь будет
Наука и технологии
15:03 | 17 октября, 2023
Было бы легко, но станет хуже: Telegram не будет блокировать ХАМАС
Приложения
23:17 | 14 октября, 2023
Хакеры ХАМАС «сломали» приложение для экстренного оповещения жителей Израиля
Наука и технологии
13:33 | 11 октября, 2023
ХАМАС успешно атаковал Израиль, потому что нашёл слабое место всех современных армий
Наука и технологии
15:32 | 10 октября, 2023
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