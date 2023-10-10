ХАМАС успешно атаковал Израиль, потому что нашёл слабое место всех современных армий

Почему произошло так, как произошло, сегодня обсуждать не будем — мы всё это расписали в предыдущей статье, если вдруг вам интересно. Сегодня обсудим то, к чему произошедшее привело.

Во время прошедшего вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля возникло много вопросов. Почему это случилось так быстро, почему армия и спецслужбы так облажались на начальном этапе и оказались беспомощны.

Вам тоже начало казаться, что мир сошёл с ума и ввергается в бездну войн и катастроф, а спокойная жизнь с личными проблемами отошла на задний план несколько лет назад и вернется не скоро, если вообще вернётся? А на самом деле... на самом деле это вам не кажется. Но есть нюансы.

В этой статье мы расскажем не только о новом подходе к боевым действиям у ХАМАС, но и том, почему их пример ведения войны станет сигналом в духе «А чё, так можно было?!» для других государств, поэтому подобных войн в ближайшем будущем станет только больше. И они станут сложнее.