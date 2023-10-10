ХАМАС успешно атаковал Израиль, потому что нашёл слабое место всех современных армий

ХАМАС успешно атаковал Израиль, потому что нашёл слабое место всех современных армийДешёвые технологии — это тоже технологии
Нет ничего нового в том, что ХАМАС напал на Израиль — это происходило много-много раз. Новизна как раз в том, что атака стала самой успешной за последние... десятилетия? При этом все мы знаем, что Израиль за последние годы меньше вооружаться не стал. Значит, изменилась военная тактика ХАМАС. И сегодня мы расскажем, в чём конкретно.
Почему произошло так, как произошло, сегодня обсуждать не будем — мы всё это расписали в предыдущей статье, если вдруг вам интересно. Сегодня обсудим то, к чему произошедшее привело.
Во время прошедшего вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля возникло много вопросов. Почему это случилось так быстро, почему армия и спецслужбы так облажались на начальном этапе и оказались беспомощны.
Вам тоже начало казаться, что мир сошёл с ума и ввергается в бездну войн и катастроф, а спокойная жизнь с личными проблемами отошла на задний план несколько лет назад и вернется не скоро, если вообще вернётся? А на самом деле... на самом деле это вам не кажется. Но есть нюансы.
В этой статье мы расскажем не только о новом подходе к боевым действиям у ХАМАС, но и том, почему их пример ведения войны станет сигналом в духе «А чё, так можно было?!» для других государств, поэтому подобных войн в ближайшем будущем станет только больше. И они станут сложнее.
Власть и технологии
Опыт современных войн (здесь мы имеем в виду последние десятилетия) и опыт войн прошлых веков очень разный. В первую очередь потому, что современный технический прогресс столкнулся с моральными дилеммами, он стал обслуживать другие интересы цивилизации.
Непонятно? Ладно, если проще — раньше военные технологии были доступны только передовым державам, благодаря чему эти державы могли делить уже не какие-то отдельные территории, а земной шар целиком. Магазинная винтовка, пулемёт, пароходы и железные дороги позволили расшириться огромным колониальным империям.
Даже когда империи распались формально, колониальные войны не закончились — просто перешли в прокси-формат (чужими руками). Вместо наместников и гарнизонов — марионеточные правительства взяточников и иностранные базы или военные контингенты по обеспечению безопасности.
С этими правительствами боролись разного рода повстанцы — где-то религиозные, где-то националистические, где-то социалистического толка. Чаще всего, несмотря на порой справедливые лозунги и требования, сочувствовать повстанцам было трудно — из-за методов. Террор, геноцид, просто озверелая жестокость.
При этом такие силы никогда и нигде не приходили к власти, за исключением случаев, когда их поддерживало другое крупное государство. Но и в таком случае бывшая колония не получала независимость — у неё просто менялись хозяева. И всё по кругу.
Чем козыряли крупные могущественные государства? Конечно технологиями, которые ещё каждое десятилетие росли в возможностях. К винтовкам и пулемётам добавлялись танки и самолёты, потом высокоточное оружие, тепловизоры, беспилотники и т.д.
Поэтому миром правили ведущие государства — как правило, европейские супердержавы, США и Советский Союз, нишу которого теперь отчасти занимает Китай.
Методы сверхдержав и маргиналов
В современном западном мире идеи гуманизма развивались постоянно и к концу 20-го века, главный постулат — бесценность человеческой жизни.
Это сильно отразилось на том, какими методами «западные» страны теперь решать конфликты в иных регионах Африки, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии, Южной Америки. Вы никогда не задумывались о том, как раньше колонизаторам удавалось по многу лет держать столько многочисленных и непокорных или даже диких народов в повиновении? Ответ прост — карательные операции, захват и расправы над заложниками, демонстративная жестокость.
Британская империя, Французские или Бельгийские владения в Африке — везде их власть держалась на неминуемости наказания. Воевать с армией, которая на порядки лучше оснащена и вооружена, нет никаких перспектив.
Только вот за последние десятилетия такая политика и методика ведения колониальных войн (или как теперь говорят, ассиметричных войн — миротворческих и антитеррористических операций) стала невозможной. Открытые медиа и правозащитники поднимают дикий хайп вокруг любого сомнительного применения оружия официальными сторонами.
Дополняется этот хайп откровенными кадрами последствий ошибочных ударов, излишней жестокости солдат, неоправданной стрельбе. И потом всё это действующей власти в виде козырей предъявляет оппозиция. Отсюда и рост значения современных вооружений — высокая точность нужна не только для высокого КПД оружия, но и для снижения количества случайных жертв и разрушений.
Армия США не могла позволить себе действовать в Ираке и Афганистане методами Британской империи 19 века. Да, случались сотни эксцессов, какие-то из них заминались, по каким-то были громкие суды но... взять и решить сложную проблему простыми методами, как в старину, стало невозможно.
И наоборот, различного рода противники «мировых жандармов» смогли развязать руки. Санкции, критика с трибун ООН — всё это им как с гуся вода. Чего им бояться? Они и так ведут войну с более сильным врагом. Зато забитые расправами социальные сети пугают общественность, создают репутацию непобедимых и неудержимых повстанческих армий «возмездия».
Вот и получается парадокс — пока западные страны пытаются всеми силами скрыть и замолчать преступления своих солдат, их противники наоборот, поставили производство шок-контента на поток.
Война — это больше не дорого
Так бы оно продолжалось ещё много лет. Армии повстанческого типа не могли победить супердержавы, но научились не проигрывать, полным ходом эксплуатируя «осторожность и мягкотелость» своих противников. Мы это хорошо видим на примере последних войн в Афганистане и особенно ярко в противостоянии Израиля с арабами.
Но в последние годы добавилась ещё одна тенденция — удешевление технологий. На гражданском рынке появились элементы защищённой связи и тепловизоры, грузоподъёмные коптеры и дроны — всё очень резко изменило соотношение сил.
В довесок страны изгои постепенно освоили различные технические решения, в первую очередь БПЛА — разведывательные, ударные и дроны камикадзе. Да, эти беспилотники не дотягивают до американских или израильских, но способны выполнять свои тактические функции.
То есть армии повстанцев получили инструменты для значительного расширения тактических возможностей.
У вас нет танков? Ничего страшного, теперь вы можете достать противотанковые комплексы и противник будет ограничен в их применении боевых машин.
У вас нет авиации? Но благодаря ПЗРК ни вертолёты, ни самолёты противника не смогут летать спокойно.
© ХАМАС с помощью дрона довольно легко подбивает один из самых технологичных в мире танков Меркава
- За вами не стоит крупная держава, нелегально накачивающая вас компактным и очень эффективным оружием? Без проблем — вы можете закупить мощные беспилотники и прикреплять к ним дешёвые кумулятивные гранаты, можно даже самодельные. Недолгое обучение операторов — и они смогут сносно поражать даже самые современные танки. Коптер почти незаметен, а бронирование верхней проекции танков достаточно тонкое.
Используя смартфоны Huawei (в которых из-за американских санкций — вот так ирония — нет американских систем слежки) террористы ХАМАС смогли без утечек подготовить громкую атаку на Израиль. Да, взамен в таких смартфонах есть системы слежки из Китая, но он ведь может и не вмешиваться?
В результате господство оснащённых армий встало под большой вопрос. Нет, конечно, такие расклады не обнулили их превосходство. Но сделали ведение войн сложнее и дороже, чем это было раньше.
Дешёвые и доступные технологии сокращатили дистанцию с технологиями дорогими и малодоступными. И, как полковник Кольт, уравнявший людей когда-то давно, технологии 2020-х гг. начали уравнивать богатые армии с бедными. И дали питательную среду для точек остывших или затухающих — если раньше «бодаться» с более богатыми армиями было делом безнадёжным, то теперь появились шансы на успех. При этом, чем больше будет таких военных конфликтов, тем меньше будет сил у больших богатых государств, чтобы вмешаться и изменить ход боевых действий — на всех сразу не хватит ни военных, ни финансовых, ни политических ресурсов.
Это знает ХАМАС. Это теперь знают и те, кто наблюдали за продвижением ХАМАС и «намотали на ус» все его успешные и не успешные действия, чтобы не повторять ошибок. И даже не сомневайтесь — найдётся немало армий противоборствующих стран, которые захотят такой успех повторить. Какие именно и с какой степенью вероятности — ждите в следующей статье.