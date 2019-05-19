Google запретил Huawei использовать Android в смартфонах и планшетах

Google больше не будет поставлять компании Huawei приложения, операционные системы и другие продукты — как программные, так и аппаратные. Об этом источник внутри компании сообщил агентству Reuters и подчеркнул, что официальный вердикт Гугл озвучит чуть позже.

Этот запрет означает, что ранее выпущенные смартфоны и планшеты Huawei и Honor с уже установленным Android перестанут получать обновления, а все будущие смартфоны и планшеты не смогут использовать официальную версию системы Android с Google Play и синхронизацией с серверами американской компании. Тем не менее, Huawei сможет использовать модификацию Android с открытым исходным кодом — без фирменного магазина приложений Google, Gmail, Google-карт и комплекта других Google-приложений.

Таким образом, Huawei и Honor придётся найти нового партнёра, который сможет предоставить фирменный магазина приложений, почтовый сервис и синхронизацию контактов/настроек смартфонов и планшетов компании, либо реализовать все эти функции своими силами. Представители компании пока отказываются от комментариев, однако ситуация может проясниться 21 мая, на грядущей презентации новых флагманских смартфонов Honor 20 в Лондоне.

Напомним, что ранее Министерство торговли США внесло Huawei и 70 компаний-партнёров китайской корпорации в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп 15 мая 2019 г.