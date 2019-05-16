США объявили Huawei врагом государства

Как заявил американский министр торговли, данный шаг помешает иностранным компаниям использовать «американские технологии для подрыва национальной безопасности США».

Помимо самой Huawei в чёрный список внесут ещё 70 компаний, связанных с ней. После этого китайский производитель не сможет покупать оборудование американских компаний без специального разрешения американских властей.

Вашингтон обвиняет Huawei в предоставлении финансовых услуг Ирану, что позволило стране обойти американские санкции. Кроме того, китайская компания якобы пыталась препятствовать справедливому расследованию этих нарушений в Соединённых Штатах.

Также недавно ЦРУ сообщило, что компанию Huawei могут финансировать китайские власти и спецслужбы.