Из-за ХАМАС США хотят рассматривать службы криптоанонимности как подозреваемых

В предлагаемых правилах эти сервисы названы «инструментами отмывания денег», представляющими угрозу национальной безопасности и требующими санкций и регулирования. Этот шаг был предпринят в ответ на опасения по поводу использования криптовалют боевиками в секторе Газа, поскольку Министерство финансов США активно борется с их незаконной деятельностью в криптовалютной экосистеме.

Хотя предлагаемые правила не содержат прямого запрета на иностранные микширующие сервисы, они обязывают финансовые сервисы, включая криптовалютные биржи, соблюдать дополнительные требования к ведению учета и отчетности в отношении средств, связанных с иностранными криптовалютными микшерами. Правила также могут наделить Казначейство полномочиями блокировать работу американских бирж с такими фондами.