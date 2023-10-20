Из-за ХАМАС США хотят рассматривать службы криптоанонимности как подозреваемых

Из-за ХАМАС США хотят рассматривать службы криптоанонимности как подозреваемыхПотому что ими пользуются террористы
FinCEN США предложила новые правила, направленные на борьбу с криптовалютными «миксерами» - сервисами, смешивающими цифровые средства для повышения анонимности. Такие микшеры часто используются пользователями для сокрытия происхождения и назначения криптовалютных транзакций.
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В предлагаемых правилах эти сервисы названы «инструментами отмывания денег», представляющими угрозу национальной безопасности и требующими санкций и регулирования. Этот шаг был предпринят в ответ на опасения по поводу использования криптовалют боевиками в секторе Газа, поскольку Министерство финансов США активно борется с их незаконной деятельностью в криптовалютной экосистеме.
Хотя предлагаемые правила не содержат прямого запрета на иностранные микширующие сервисы, они обязывают финансовые сервисы, включая криптовалютные биржи, соблюдать дополнительные требования к ведению учета и отчетности в отношении средств, связанных с иностранными криптовалютными микшерами. Правила также могут наделить Казначейство полномочиями блокировать работу американских бирж с такими фондами.