США передали Израилю бомбы для уничтожения подземных бункеров ХАМАС

США передали Израилю бомбы для уничтожения подземных бункеров ХАМАСИзвестно о 100 штуках
Стало известно, что США передали ВС Израиля противобункерные бомбы BLU-109, которые могут пробить бетонные крыши подземных сооружений толщиной до 1,8 метра. Эти боеприпасы оснащены взрывателем замедленного действия.
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BLU-109 нужны для уничтожения подземных сооружений и тоннелей, несут 250 кг взрывчатого вещества. При попадании в заглубленное сооружение, бомба взрывается с задержкой. По информации источников, США передали Израилю 100 бомб BLU-109.
«Американские официальные лица сообщили, что Соединённые Штаты поставили Израилю 100 бункерных бомб BLU-109 для использования в конфликте. Хотя США публично не раскрывали содержание своих поставок оружия, официальные лица анонимно общались с местными СМИ, такими как The Wall Street Journal», — сообщило американское военное издание Military Watch Magazine.