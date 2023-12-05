США передали Израилю бомбы для уничтожения подземных бункеров ХАМАС

BLU-109 нужны для уничтожения подземных сооружений и тоннелей, несут 250 кг взрывчатого вещества. При попадании в заглубленное сооружение, бомба взрывается с задержкой. По информации источников, США передали Израилю 100 бомб BLU-109.

«Американские официальные лица сообщили, что Соединённые Штаты поставили Израилю 100 бункерных бомб BLU-109 для использования в конфликте. Хотя США публично не раскрывали содержание своих поставок оружия, официальные лица анонимно общались с местными СМИ, такими как The Wall Street Journal», — сообщило американское военное издание Military Watch Magazine.