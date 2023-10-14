Внимание ЕС в связи с войной в Израиле добралось и до YouTube

В письме Бретона отмечается, что после недавних терактов, совершенных ХАМАС в Израиле, в ЕС наблюдается всплеск распространения подобного контента через определенные платформы. YouTube призывают защищать детей и подростков от материалов, содержащих насилие, оперативно реагировать на уведомления ЕС и принимать эффективные меры по борьбе с дезинформацией.

В письме также затрагивается проблема дезинформации во время выборов и содержится призыв к YouTube предоставить подробную информацию о мерах, принятых для борьбы с дипфейками в контексте предстоящих выборов в ряде европейских стран. В ответ на это YouTube заявил, что удалил вредные видеоролики и каналы, связанные с конфликтом в Израиле и Газе, и активно отслеживает контент для принятия оперативных мер.

Письмо Бретона к Пичаи последовало за аналогичными письмами, направленными другим руководителям технологических компаний, включая Илона Маска.