Внимание ЕС в связи с войной в Израиле добралось и до YouTube

Внимание ЕС в связи с войной в Израиле добралось и до YouTubeПохожее письмо получал и Twitter (X)
Еврокомиссар Тьерри Бретон направил письмо генеральному директору Alphabet Сундару Пичаи, в котором напомнил компании о ее обязанностях в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (DSA). В письме подчеркивается, что YouTube, являясь крупной интернет-платформой, должен принять меры по предотвращению распространения незаконного контента и дезинформации, связанной с войной Израиля с ХАМАС.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
В письме Бретона отмечается, что после недавних терактов, совершенных ХАМАС в Израиле, в ЕС наблюдается всплеск распространения подобного контента через определенные платформы. YouTube призывают защищать детей и подростков от материалов, содержащих насилие, оперативно реагировать на уведомления ЕС и принимать эффективные меры по борьбе с дезинформацией.
В письме также затрагивается проблема дезинформации во время выборов и содержится призыв к YouTube предоставить подробную информацию о мерах, принятых для борьбы с дипфейками в контексте предстоящих выборов в ряде европейских стран. В ответ на это YouTube заявил, что удалил вредные видеоролики и каналы, связанные с конфликтом в Израиле и Газе, и активно отслеживает контент для принятия оперативных мер.
Письмо Бретона к Пичаи последовало за аналогичными письмами, направленными другим руководителям технологических компаний, включая Илона Маска.