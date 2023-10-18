Twitter (X) потребовал указывать источники на фоне войны Израиля и ХАМАСа

Компания объявила об этом изменении после того, как возникли опасения, что инструментом манипулируют недобросовестные участники, что усугубляет проблему дезинформации, особенно в контексте продолжающейся войны Израиля с ХАМАСом.

X ранее стала объектом пристального внимания в связи с увеличением количества дезинформации и ложных сведений, распространяемых на ее платформе. Исследователи отмечают всплеск дезинформации после недавних событий в Израиле. Проблеме способствовали платная верификация, изменение алгоритма в пользу платных подписчиков и удаление групп безопасности.

Основным инструментом проверки фактов в X стали «Заметки сообщества», позволяющие добровольцам добавлять в твиты фактологические данные. Однако эта система подвержена манипуляциям и распространению теорий заговора. Введение требований к источникам - это попытка повысить качество заметок.