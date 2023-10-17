Армия Израиля войдёт в Сектор Газа, где её уже поджидают: что теперь будет

Итак, прошла неделя с нападения боевиков ХАМАС на южные поселения Израиля. Как итог мы видим, что Ближний Восток всерьёз полыхнул и готовится полыхать ещё больше. Израильтяне настроены очень серьёзно решить проблему Сектора Газа раз и навсегда.

Для этого ЦАХАЛ и другие силовики Израиля проводят операцию Железные мечи. Мы отойдём от сложного политического контекста и расскажем сугубо о военных нюансах ситуации — какие силы задействованы, как они могут применяться и какие сценарии стоит ожидать.

Соотношение сил, фронты, обстановка

В первую очередь ситуацию ХАМАС в Сектор Газа осложняет то, что это изолированный анклав, и главное то, что примерно 80% границ анклава — граница с Израилем. То есть это практически окружение, а с учётом того, что со стороны израильтян поступает до 70% снабжения и обеспечения всем необходимым — ещё и почти блокада.