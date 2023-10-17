Армия Израиля войдёт в Сектор Газа, где её уже поджидают: что теперь будет

Армия Израиля войдёт в Сектор Газа, где её уже поджидают: что теперь будетИзраиль готовится к уличным боям
Операция в Секторе Газа обернётся настоящим Сталинградом для бойцов ЦАХАЛ, поэтому обе стороны сейчас готовятся... вот к чему:
Итак, прошла неделя с нападения боевиков ХАМАС на южные поселения Израиля. Как итог мы видим, что Ближний Восток всерьёз полыхнул и готовится полыхать ещё больше. Израильтяне настроены очень серьёзно решить проблему Сектора Газа раз и навсегда.
Для этого ЦАХАЛ и другие силовики Израиля проводят операцию Железные мечи. Мы отойдём от сложного политического контекста и расскажем сугубо о военных нюансах ситуации — какие силы задействованы, как они могут применяться и какие сценарии стоит ожидать.
Соотношение сил, фронты, обстановка
В первую очередь ситуацию ХАМАС в Сектор Газа осложняет то, что это изолированный анклав, и главное то, что примерно 80% границ анклава — граница с Израилем. То есть это практически окружение, а с учётом того, что со стороны израильтян поступает до 70% снабжения и обеспечения всем необходимым — ещё и почти блокада.
Египет, под контролем которого 12 км границы, уже находится под нагрузкой беженцев, которых с начала операции вышло до 500 тысяч, при этом исход палестинцев продолжается. Всего же численность населения Сектор Газа на 2023 год оценивается в свыше чем 2,2 миллиона человек, то есть более 70% жителей остались по-прежнему там.
Министр обороны Израиля Йоав Галант уже заявил о блокаде Сектор Газа 9 октября — прекращены поставки еды, воды и газа, а также 67% получаемой Сектором Газа электроэнергии и топлива. Переполненные больницы уже перешли на генераторы, но и генераторам нужно топливо, которое ожидаемо скоро закончится.
Пока единственным источником ключевых поставок необходимого остаётся граница с Египтом. В Египте же базируются и ближайшие союзники ХАМАС — организация «Братья мусульмане», крылом которой хамасовцев многие называют. Благодаря этому в Сектор Газа в теории могут поступать продовольствие, топливо и медикаменты, но и оружие, боеприпасы и пополнение для боевиков. Там же многие вероятно смогут скрыться к концу операции, которую ХАМАС обречён проиграть.
Насколько правительство Египта будет контролировать ситуацию и займёт ли чёткую позицию в будущем — не ясно. Побережье Сектора Газа, вероятно, заблокируют военно-морскими силами Израиля, поэтому как маршрут снабжения его тоже не стоит рассматривать.
Численность боевиков ХАМАС установить, по понятным причинам, довольно трудно. Общие международные оценки численности членов движения — около 20 тысяч человек. Примерное количество мужчин, способных держать оружие, можно оценить порядка 250 тысяч человек. Вооружить подавляющую их часть будет нечем, но очевидно, что ХАМАС использует максимум доступных ему человеческих ресурсов.
О вооружении и оснащении ХАМАС говорить ещё труднее, хотя в предстоящих боях едва ли им понадобится много тяжёлых вооружений. Из наиболее опасного для армии Израиля — ПЗРК и ПТРК, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы.
ЦАХАЛ в мирное время имеет численность порядка 176 тысяч человек и до полумиллиона резервистов. В ряды армии уже мобилизовали около 300 тысяч человек, при этом пополнение продолжается. На сегодня известно, что резервисты уже столкнулись с существенным дефицитом униформы, экипировки и вооружения — многие из них приезжают из-за границы почти налегке.
Кроме собственно военных, подключаются и военизированные гражданские организации, упрощаются схемы выдачи оружия на руки населению. Разумеется, это не для участия в операции, а для обеспечения безопасности внутри страны, пока большая часть силовиков будет стянута к Сектору Газа, а так же усилит присутствие на других опасных участках (проще сказать, всей остальной границы).
© Бои ЦАХАЛ в Дженине три месяца назад. У Израильтян колоссальный опыт уличных боёв, но масштаб ожидаемых боёв будет в новинку даже им
Вторым по напряжению регионом является север Израиля, где против него может действовать шиитская группировка Хезболла, которая в данный момент выступает как самый вероятный союзник ХАМАС. Хезболла за неделю не проявила признаков желания вступить в большой конфликт, хотя боевики просачиваются и там, после чего по всей границе стороны обмениваются обстрелами и мелкими стычками.
Очевидно, что значительной части военных ресурсов Израиля придётся закрывать этот потенциальный фронт — не только людям, но и технике, авиации и прочим компонентам армии страны.
Всего ЦАХАЛ располагает 6 мотопехотными бригадами, 6 танковыми бригадами разного состава, а также одной артиллерийской бригадой и двумя полками (тяжёлая артиллерия) — это костяк сухопутных ударных сил. С воздуха ЦАХАЛ обеспечивают 11 авиакрыльев, в составе которых американские многоцелевые истребители F-15, F-16 и Ff35.
Но собственно операция в Газе не будет сильно зависеть от классических компонентов сухопутных сил. После окончания операций ВВС наземные силы будут втянуты в напряжённые кровопролитные бои на руинах плотной городской застройки — а значит, особая роль ляжет на штурмовые подразделения, спецназ и лучшие пехотные части.
Какой тактики будут придерживаться?
Очевидно, сейчас основную роль играют израильские ВВС — кадры интенсивных бомбёжек видели все. Формально это называется «ударами по центрам принятия решений», которые якобы направлены на уничтожение верхушки ХАМАС и их военной инфраструктуры.
Только вот хорошо известно, что львиная доля этой инфраструктуры упакована в бункеры и тоннели под землёй, которые ХАМАС рыл последние годы. Достать до них сложнее — требуются более точные разведданные и специальные бомбы и ракеты (противобункерные). Едва ли стоит рассчитывать, что ВВС Израиля способны сделать по этой части много.
Но многие военные специалисты понимают — Израиль стремится снести большую часть кварталов для того, чтобы облегчить выполнение боевых задач наземным силам. Ведь плотная и целая застройка заставит пехоту ЦАХАЛ умыться кровью в городских боях, а её продвижение можно будет исчислять десятками метров в сутки.
ПЗРК не помогут бойцам ХАМАС противостоять израильским ВВС — радиус поражения даже самых продвинутых современных комплексов не превышает 7-8 км, и 4 км по высоте. При этом самолёты Израиля выпускают ракеты, не входя в критические зоны их поражения, а более серьёзных средств ПВО у ХАМАС нет, и вряд ли предвидится.
Поэтому следует полагать, что разрушительные бомбардировки силами ВВС Израиля закончатся только тогда, когда будут достигнуты цели или закончатся боеприпасы — возмущения ООН и ряда отдельных стран Израиль сейчас никак не интересуют.
После этого начнётся наземная операция по зачистке и установлению полного контроля над Сектором Газа. И это будет куда более долгая и драматичная эпопея, чем бомбёжки — даже разрушенная застройка сделает бои долгими и кровопролитными.
Сектор Газа — это очень маленькая территория, но это очень большой город, ведь городская застройка занимает почти всю территорию — малоэтажная пригородного типа и многоэтажная, урбанизированная.
ЦАХАЛ имеет очень большой опыт именно уличных боёв, но ещё никогда им не приходилось вести операции такого масштаба. Последние десятилетия стычки имели характер полицейских и контртерорристических. Но теперь характер полноценно армейский, где противостоять будут не отморозки (чуть ли не с самопалами и коктейлем Молотова), а серьёзная армия в количестве свыше 20 тысяч человек, хорошо вооружённая, обученная и высокомотивированная.
Но если цели Израиля понятны, а методы просчитываемы, то, что хотят ХАМАС — не ясно совершенно. Понятно, что подобный сценарий там проработан — для этого строились подземные коммуникации. Понятно, что львиная их доля уцелеет. Но без серьёзного снабжения долго воевать, опираясь даже на такое преимущество, не выйдет.
Но самое главное — не получится играть на чувствах западных обывателей, возмущении ООН и прочих «Советов по советам». ХАМАС, да и в целом палестинские лидеры сейчас находятся в условиях сильнейшей политической изоляции — прочий исламский мир возмущается, поддерживает на словах, но реально помогать не спешит (по крайней мере, на сегодняшний день).
Кровавая бойня, устроенная боевиками 7 октября, делает голоса сторонников палестинцев не существенными с точки зрения политического веса. В то время как Израиль абсолютно безразличен к критике жестокости и спорности выбранных методов решения ситуации, которые всё больше похожи на месть.
Видимо, тактика ХАМАС будет сводиться к максимально долгому сопротивлению в уличных боях. Войска Израиля будут встречать не только жестокую оборону, но и периодические внезапные контрудары с использованием подземных коммуникаций и атаки смертников, внедренных в гражданское население, которого останется довольно много.
А там или ишак или падишах, но пока не похоже, что у хамасовцев есть какая-то многоходовая стратегия, план Б и так далее...
Мировая реакция и последствия
Жестокость теракта ХАМАС развязала руки самым отъявленным израильским ястребам. Реакции ООН и прочих синекур никого в современных условиях не интересуют.
Для России очевидна выгода в перераспределении финансовых потоков и военных поставок между Украиной и Израилем, что очевидно ослабит и без того тающие и недостаточные на сегодняшний день военные ресурсы правительства Зеленского.
Наибольшее же беспокойство в мире сегодня вызывает Китай — вероятность того, что Поднебесная воспользуется моментом перенапряжения американского военно-промышленного комплекса и обрушит свою мощь на Тайвань, очень высока. Сомнительно только, что Китай пойдёт на такой политический и экономический риск для себя, но последние годы показывают, что инструмент «всемирного» политического давления не так уж и действенен.
На Ближнем Востоке с высокой долей вероятности расширятся очаги напряжённости, а к конфликту примкнут новые участники.