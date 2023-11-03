Почему штурм Сектор Газа так долго готовили?Действовать придётся более деликатно
Будет или не будет наземная операция армии Израиля в Секторе Газа? И сможет ли ЦАХАЛ избежать кровавой мясорубки в уличных боях?
Израильская наземная операция в Газе обрела схожие черты с украинским контрнаступлением летом этого года. Много слов о планах и подготовке, долгие откладывания и невнятное начало. В итоге непонятно, идёт ли операция или это только этап подготовки.
Но для Украины это был способ замаскировать изначально обречённое на провал контрнаступление, в котором заранее слишком много наобещали на политическом уровне, а потом политики уже не могли включить заднюю и жертвами, как обычно, стали военные.
На первый взгляд кажется, что у израильтян какие-то похожие планы — после чудовищного теракта от правительства ждут решительных мер, на волне реакции на трагедию политики дали завышенные гарантии. Когда решение проблемы от политиков перешло к военным, всплыли все тонкости и нюансы, а главное, встал вопрос — а стоит ли игра свеч, сможет ли ЦАХАЛ зачистить Сектор Газа, и не утонуть в собственной крови и затяжной войне без внятного конца?
Сегодня материал о том, какую форму приобретёт пресловутая наземная операция, чем она будет отличаться от предыдущих и как это может повлиять на будущие форматы локальных войн.
Основные сложности
О них мы писали в предыдущем материале, повторяться не будем, тем более, о них и так везде уже рассказали эксперты всех мастей. Поэтому основное:
- Сектор Газа — это маленькая территория, но это довольно большой город, как с многоэтажной, так и с малоэтажной застройкой
Сухопутные войска в первую очередь заточены на условную «войну в поле», городской бой является одной из самых сложных в тактическом смысле конфигурацией боевых действий. Несмотря на то, что ЦАХАЛ — это армия, где такой формат отработан лучше, чем у большинства других армий, это не решает автоматом всех характерных сложностей
- Сектор Газа наполнен мирным населением и, хотя большая его часть ушла на юг анклава, в северной и восточной части остаётся огромное количество гражданских, что создаёт крайне негативный международный фон для Израиля при наземной операции
- ХАМАС обладает большой сетью подземных туннелей в 500 км протяжённостью и наземной инфраструктурой, плотно сплетённой с гражданской
Ударами с воздуха её невозможно нейтрализовать. Система тоннелей может стать опорой для обеспечения боевиков ХАМАС всем необходимым. Кроме того, ходы могут использовать для скрытых перемещений и внезапных контратак, что кратно усложнит работу ЦАХАЛ.
Таким образом, время с 7 октября в основном уходит на разработку концептуально новой операции, выработке иных тактических принципов и переобучение личного состава и резервистов под них.
Если говорить проще — наземной операции в том виде, в каком его представляет большинство (справедливости ради, они раньше и были такими) не будет. ЦАХАЛ не станет тупо вводить танки и пехоту в город с боем, пытаясь брать кварталы под контроль и зачищать их от уцелевших хамасовцев.
Первые дни наземной операции
На самом деле наземная операция уже началась, остаются споры, когда именно — по различным просочившимся данным самое раннее — 25 октября, а позднее — 27 октября. Как и в прежние времена, израильские силы действуют в привычной связке — танки плюс механизированная пехота, плюс инженерные подразделения, плюс спецназ и воздушная поддержка.
Инженеры на этот раз особо важны — на их плечи лёг поиск и обезвреживание мин и СВУ (самодельных взрывных устройств), которыми боевики густо начиняют все угрожаемые маршруты. В прошлом им очень часто удавалось заманить пехоту в кишащие взрывчаткой кварталы и улицы, и нанести большие потери.
Израильские танки Меркава лучше других заточены под боевые действия в городе, подробнее этому мы посвящали отдельный материал истории этих машин. «Колесницы» — основная огневая база при наземной фазе, способная действовать деликатнее, чем даже точечные воздушные удары, а главное — гораздо быстрее, реагируя моментально на ситуацию, или сразу получив целеуказания.
Для выживания танкам нужен симбиоз с пехотой, основной задачей которой стала борьба с мобильными группами истребителей танков — в первую очередь расчетами ПТРК, у которых есть на оснащении ракеты (в том числе российские Корнеты), способные пробивать броню современных танков. Их дополняют группы бойцов с РПГ, менее смертоносным для танков оружием, но при массированном и внезапном применении дающим результат.
Наконец спецподразделения, которые всё больше полагаются на БПЛА в вопросе поиска и целеуказания. Именно они выявляют угрожающие огневые точки, гнёзда ПТРК, чтобы проинформировать танки и пехоту на бронемашинах о тактической ситуации, с которой им предстоит столкнуться.
25 октября появилась информация, что одна такая боевая группа с наступлением темноты вошла в пригороды Газы. В ночь с 26 на 27 октября тактическая группа 84-й пехотной бригады Гивати вторглась в северную часть Сектора Газа. Позднее случился второй удар, уже силами 36-й дивизии на восточные пригороды. Именно тогда новостные каналы начали заявлять о начале наземной операции.
И всё-таки пока действия ЦАХАЛ носили скорее рейдовый характер. А первые рейды уже происходили аж 13 октября с целью поиска заложников. Почему же теперь уже на официальном уровне Израиль называет это началом наземной операции, если сухопутные силы не берут ничего под свой контроль?
Формат операции
Уже больше года назад мы посвящали статью тому, что такое рейд и почему этот формат ведения боевых действий становится главным в современных военных конфликтах.
Вкратце — раньше рейд не был самостоятельной формой ведения боевых действий, а был составной частью наступательных операций. Рейд не предполагает захват и удержание территорий, он предполагает внезапный заход на территорию противника и стремительное перемещение по его тылам, после чего рейдовая группа возвращается к своим.
Цель рейда — это нанесение максимального урона, нарушение функционирования тыла, ослабление обороны, отвлечение сил противника и, наконец, морально-психологическое воздействие.
© Израильтяне заходят в Газу, бульдозеры инженерных войск расчищают завалы после бомбардировок для прохода сухопутных сил
Рейд существует как в практике операций спецназа, так и как составная часть наступления сухопутных войск. Обычно это подразделения лёгкой пехоты на лёгкой бронетехнике, иногда усиленные более тяжёлым вооружением, например, танками. Сегодня для рейдовых действий разрабатывается специальная бронетехника, и огромную роль играют развед-дроны, которые дают куда больше ситуационной осведомлённости и позволяют рейдовым группа взаимодействовать с дальнобойной артиллерией и авиацией.
Да, вы правильно поняли, ЦАХАЛ действует рейдовыми методами в Газе, в частности это похоже на практику direct actions. Группа получает задачу в секторе, направляется её выполнять, добивается того или иного результата и выходит обратно.
Можно быть уверенным, что ХАМАС усердно готовился к городским боям и, чтобы добиться превосходства, нужно выбирать максимально неожиданные для противника тактические решения.
Выбирая конкретный маршрут внезапно, из ряда возможных, вы не даёте противнику подготовиться.
Труднее организовать засады и варианты отрезания прорвавшейся в группы и блокирования её в кварталах под огнём снайперов, замаскированных огневых точек.
А благодаря тому, что группа выходит после удара по определённому району, вы не можете сковать её боями и оперативно отреагировать — заблокировать её переброской подкреплений (скрытой переброской, для чего ХАМАС в том числе и создавал сеть тоннелей).
В противном случае, армия, даже хорошо оснащённая, рискует ввязаться в что-то на подобии новогоднего штурма Грозного в 1995 году, или бои американо-британских сил в иракской Фаллудже в ноябре 2004 года.
Если бы армия Израиля действовала «в лоб», всё началось бы с раннего успеха — группы как нож по маслу зашли бы вглубь застройки. Далее противник небольшими силами навязал бы бой, активно применяя противотанковые гранатомёты и снайперский огонь, что замедлило бы наступление ЦАХАЛ. В итоге потери израильской армии выросли бы, а цели стали всё более размытыми, и вот уже вошедшая группа сражается за собственное выживание, а не берет под контроль район.
Новая тактика ЦАХАЛ позволяет одним рейдом отработать полученную цель — крупный склад, штаб или инфраструктурный объект ХАМАС: зайти, уничтожить и выйти. Параллельно производится доразведка ситуации, которая даёт больше информации для израильских ВВС, чем могли бы дать беспилотники (многие объекты замаскированы под гражданские или спрятаны прямо в них и под ними).
Поэтому авиаудары часто производятся не перед заходом группы, а после.
Благодаря такой тактике ЦАХАЛ может избежать кровопролитной мясорубки. Хорошо иллюстрирует это такая аллегория — вместо нескольких ударов топором наносятся множественные удары ножом, в итоге жертва истекает кровью. Да, недостаток такой тактики — время: рейдов потребуется очень много и операция может затянуться на многие месяцы.
За это время ХАМАС способен и выработать методику противодействия, и усугубить международную обстановку. Ведь затягивание совсем не на руку Израилю, число противников которого может сильно увеличиться в период боёв в Секторе Газа.
Поэтому, конечно, брать под контроль Сектор ЦАХАЛу придётся, просто израильтяне планируют делать это тогда, когда удастся нарушить систему работы тоннелей ХАМАС, в значительной степени обезглавить боевую и политическую верхушку, лишить основную массу боевиков организованного управления и источников пополнения оружием и боеприпасами.
Насколько это получится у Израиля — будем посмотреть.