Почему штурм Сектор Газа так долго готовили?

Но для Украины это был способ замаскировать изначально обречённое на провал контрнаступление, в котором заранее слишком много наобещали на политическом уровне, а потом политики уже не могли включить заднюю и жертвами, как обычно, стали военные.

На первый взгляд кажется, что у израильтян какие-то похожие планы — после чудовищного теракта от правительства ждут решительных мер, на волне реакции на трагедию политики дали завышенные гарантии. Когда решение проблемы от политиков перешло к военным, всплыли все тонкости и нюансы, а главное, встал вопрос — а стоит ли игра свеч, сможет ли ЦАХАЛ зачистить Сектор Газа, и не утонуть в собственной крови и затяжной войне без внятного конца?