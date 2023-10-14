Было бы легко, но станет хуже: Telegram не будет блокировать ХАМАС

Дуров пояснил: «Ежедневно модераторы Telegram и инструменты искусственного интеллекта удаляют миллионы явно вредного контента с нашей публичной платформы. Однако решение проблемы освещения военных действий редко бывает очевидным».

Он отметил, что, хотя в сложных ситуациях может возникнуть соблазн предпринять эмоциональные действия, важно учитывать уникальную природу Telegram по сравнению с другими социальными платформами. В отличие от приложений, которые алгоритмически продвигают контент, пользователи Telegram получают только тот контент, на который они подписаны. Это, по мнению Дурова, делает маловероятным значительное усиление пропаганды в каналах Telegram. Напротив, они часто служат ценным источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов.

В заключение Дуров заявил, что уничтожение этого источника информации может ухудшить и без того тяжелую ситуацию.