Кто ещё собирается объявить войну Израилю

Информационное напряжение в мире весьма резко переключилось на Ближний восток после террористического акта боевиков ХАМАС против израильских поселений на юге 7 октября.

Следствием этого является операция «Железные мечи», в ходе которой Израиль планирует взять под контроль, по меньшей мере, северную часть Сектора Газа и ликвидировать группировку ХАМАС, правящую пока в этом регионе.

Однако тысячи экспертов всех мастей обсуждают проблему разрастания этого конфликта, который если не выльется в «третью мировую», то поставит очередной вопрос над существованием Израиля, созданием Палестинского государства, перераспределению сил в регионе.

Наш материал о том, какие стороны могут сформироваться в этой войне, кто и по каким причинам может быть втянут, как втянут, и чем для этого располагает.