Кто ещё собирается объявить войну Израилю

Кто ещё собирается объявить войну ИзраилюКонфликт разрастается
Операция в Секторе Газа готовится перейти в наземную фазу, тем временем ситуация на других участках становится всё горячее.
Информационное напряжение в мире весьма резко переключилось на Ближний восток после террористического акта боевиков ХАМАС против израильских поселений на юге 7 октября.
Следствием этого является операция «Железные мечи», в ходе которой Израиль планирует взять под контроль, по меньшей мере, северную часть Сектора Газа и ликвидировать группировку ХАМАС, правящую пока в этом регионе.
Однако тысячи экспертов всех мастей обсуждают проблему разрастания этого конфликта, который если не выльется в «третью мировую», то поставит очередной вопрос над существованием Израиля, созданием Палестинского государства, перераспределению сил в регионе.
Наш материал о том, какие стороны могут сформироваться в этой войне, кто и по каким причинам может быть втянут, как втянут, и чем для этого располагает.
Арабы, мусульмане, исламская революция
Конфликт существует одновременно в нескольких плоскостях:
Арабский национализм
Арабы после завоевания этих территорий более тысячи лет назад стали основной этнической группой. Кстати, евреи — родственный арабам народ из семитской группы народов, но и в то же самое время являющийся главным объектом ненависти и неприятия.
Земли Израиля почти полностью должны принадлежать местной ветви арабов — палестинцам. Сами израильтяне, уже в зависимости от радикализма националистов, по мнению арабов, должны быть уничтожены, изгнаны, или получить право жить, но не в своём государстве, а как этническое меньшинство в независимой Палестине.
Впрочем, в некоторых арабских странах палестинцев уже считают не арабами, а потомками ханаанцев и филистимлян, с которыми евреи много воевали ещё в ветхозаветные времена. Есть и более радикальная точка зрения, что это евреи, принявшие ислам и не ставшие покидать свои земли.
Больше всего недолюбливает (по арабским меркам) палестинцев Саудовская Аравия — страна претендует на роль местного гегемона, стремится установить мир и сотрудничество с Израилем. Палестинский вопрос — большое препятствие на их пути, хотя в массе, конечно, жители этой страны скорее на стороне палестинцев.
Тем не менее, генетическое родство евреев, палестинцев и других арабов очень близкое — теснее чем у многих славянских народов между собой, например.
Исламский вопрос
Куда более запутанные противоречия. Большой конфронтации изначально не существовало, ведь еврейский иудаизм и ислам — авраамистические религии, из одного корня. Проблемы долгое время крутились вокруг отказа иудеев признать Муххамеда как пророка. В целом в разное время и в разных частях исламского мира это были разные отношения — от глубокой интеграции евреев в мусульманском обществе до сегрегации или геноцида.
Проблемы приняли острую и принципиальную фазу рождения израильского и арабского назионализмов. Единый арабский мир, разумеется, подразумевался в виде исламского мира в том числе, ну а отношение к иудеям разнится так же от полного неприятия чуждой религии, до разрешения иудеям исповедовать свою религию, но, опять же, внутри исламского арабского мира как религиозное меньшинство.
Исламская революция
Тут уже не так всё просто. Ислам исповедуют не только арабы, но и многие другие народы. Иран (иранцы, или персы — ветвь индоевропейского народа, более близкая европейским народам, чем семитам) исповедуют отдельную ветвь ислама — они являются шиитами, в то время как большая часть остальных мусульман сунниты.
Иран и Азербайджан (тюркский народ) — полностью шиитские государства, кроме них такая же ветвь широко распространена в Ираке, Ливане, Йемене и присутствует ещё в ряде стран как меньшинства. В результате свержения иранской монархии в лице шаха Пехлеви в 1978 году к власти в Иране пришёл режим аятолл — шиитских богословов.
Идеология «исламской революции» шире, чем арабский национализм. Она во многом перекликается с левой антиколониальной повесткой марксистов. Если максимально упростить, то это не просто религиозное или этническое противостояние с израильтянами, а цивилизационное.
Израиль — демократическая страна с рыночной экономикой и европейским, или так называемым западным образом жизни. Равные права женщин, сексуальных меньшинств, светский характер общественной и политической жизни. Все эти ценности глубоко чужды исламскому миру.
Израиль, по мнению мусульман, «отравляет» Ближний восток, являясь агентом влияния «запада», поставленным США, чтобы через разложение исламского общества «западными» искушениями подчинить себе местные народы. Именно поэтому Израиль должен быть уничтожен. Что-то в духе создания своеобразного «исламского СССР».
Иран использует шиитские силы и их боевые группировки как свои прокси-армии, спонсируя их деньгами и оружием, а также политически поддерживает их в борьбе с другими религиозными и политическими силами в своих регионах.
Хезболла
Пока наиболее вероятный участник конфликта. Радикальная шиитская группировка в Ливане, стране, где политическая власть поделена между суннитскими, шиитскими и христианскими представителями.
В зависимости от ситуации переключается между противостоянием внутри страны и Израилем. Официальный Ливан, несмотря на поддержку палестинцев, от прямого участия в вопросе дистанцируется. Но Хезболла достаточно влиятельная и сильная организация, способная действовать самостоятельно.
Это самая мощная в мире религиозно-политическая группировка, а её боевое крыло крупнее и лучше оснащено, чем некоторые армии отдельных стран. Численность именно вооруженных сил Хезболлы точно неизвестна — по разным оценкам она может включать от 10 до 65 тысяч человек (по иранским данным). Нейтральные оценки где-то между 30-40 тыс. бойцов.
Сами боевики нам малоинтересны — ну боевики и боевики: «калашниковы», РПГ-7 и прочее пехотное вооружение советского и не только происхождения. Хотя уровень оснащения и выучки очень высок: бойцы Хезболлы — это не только «террористический спецназ», но и, в общем, вполне тянут на полноценные сухопутные силы, способные проводить операции армейского масштаба. Хотя им остро не хватает танков и лёгкой бронетехники, чтобы прям окончательно тянуть на полноценную армию.
Но главная мощь организации — не собственная пехота, а широкий спектр артиллерийского и ракетного вооружения. Если ствольная артиллерия особо не вызывает опасений (буксируемые стволы быстро найдут и уничтожат), то к ракетному вооружению Хезболлы отношение серьёзнее.
На 2010 год численность ракетного арсенала группировки оценивалась в 45 000 ракет, но на сегодня по израильским данным это скорее 150 000 или больше. В первую очередь это 122 мм ракеты к РСЗО (ракетные системы залпового огня) советского типа или скорее их нелицензионные копии и просто кустарные подражания. Дальность в пределах 30 км.
Дальше некоторое число иранских РСЗО Фаджр в калибрах 240 мм и 333 мм с дальностью около 75 км, что уже позволяет накрывать не только приграничные районы, но и Хайфу, аэропорты, военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры (электростанции, мосты и т. п.). Масса боеголовок — 45 кг.
Из более крупных систем — оперативно-тактические комплексы Зельзал-1, разумеется, тоже иранского происхождения. Их дальность составляет уже 160 км, что позволяет поразить бОльшую часть Израиля, включая Тель-Авив, Ашдот и Иерусалим. Но это также ракеты с довольно маломощной боевой частью.
Есть информация, что Хезболла обладает так же некоторым количеством оперативно-тактических систем Скад, или Эльбрус, полученных от Сирии, хотя эти данные остаются непроверенными. Кроме того есть информация о наличии и противокорабельных ракет С-802 китайского производства, дальность которой варьируется от 120 до 230 км и массой боеголовки до 190 кг, в зависимости от модификаций.
Кроме этого в наличии широчайший спектр противотанковых и зенитных ракет для переносных систем. Это советские/российские Фаготы, Корнеты, Метисы, Конкурсы и их различные копии (как правило менее качественные), а также вариации ПЗРК Стрела и Игла. Есть и аналогичное оружие американского и европейских образцов.
Есть сведения, что много оружия натовского происхождения может быть получено из трофеев Талибана, захваченных при исходе сил ISAF (контингента НАТО) из Афганистана.
Хезболла, хоть и не зависит от правительства Ливана, остаётся в подчинении Ирана, и от его политической воли во многом будет зависеть решения о вступлении организации в войну.
Иран
Второй потенциальный участник войны с Израилем, факт чего резко усложнит ситуацию. Тем более, есть мнения, что у иранцев всё-таки есть ядерное оружие.
Напрямую открыть полномасштабное вторжение Иран не может, так как просто не имеет общих границ и находится очень далеко — почти 1000 км от границы Израиля до Ирана, а между этими странами не маленькие Сирия, Иордания и Ирак.
Поэтому Ирану будет не просто не то что вести сухопутные операции, но даже переправлять отряды добровольцев, в первую очередь КСИР (Корпус стражей исламской революции) — отделённую от основных вооруженных сил войсковую структуру правящей партии.
Эксперты предполагают, что участие Ирана может заключаться в применении ракет оперативно-тактического назначения большой дальности. В первую очередь это иранские баллистические ракеты Шахаб-3, имеющие дальность до 2 500 километров. Боевая часть ракеты может доходить до 1 тонны.
Мощность Шахаб-3 достаточна для существенного разрушения израильской военной и гражданской инфраструктуры. Но не стоит забывать, что эффективные израильские ПВО способны противостоять такой угрозе. Вероятно поэтому в 2023 году Иран испытал крылатую ракету Паве с дальностью 1650 км. Скорее всего, она является развитием семейства крылатых ракет Кудс, уже применённых иранскими шиитскими прокси-войсками в Йемене.
Её дополнит гиперзвуковая ракета Фаттах, имеющая скорость 14 Мах (15 000 км/ч) — это уже значительно выше пределов возможностей любых ПВО. Но остаётся неясным, идёт ли речь о скорости самой ракеты, или только о пикирующей на цель её боевой части. Ну и является ли гиперзвук крейсерской скоростью, или разгон происходит на финальном участке?
Кроме этого у Ирана есть ещё и широкий спектр других ракет, а также БПЛА, которыми Иран сможет в избытке вооружить ту же Хезболлу.
Надо признать , что санкции сказываются на Иране, из-за сильно страдает компонентная база — микроэлектроника. От этого зависит точность таких ракет и итоговая эффективность. Также много вопросов, сможет ли Иран добывать точные сведения для разведки целей и иметь эффективную систему навигации — мощному оружию придётся пролетать над Ираком, Иорданией и Сирией, едва ли эти страны устроит падение иранских ракет на их территорию.
Другие возможные участники
В первую очередь речь идёт, как ни странно, о тех же палестинцах, ведь сейчас конфликт сосредоточен вокруг палестинского анклава Сектор Газа, но ведь существует ещё и основная часть — Западный берег Иордана.
Несмотря на то, что ХАМАС довольно существенно дистанцировался от правящей палестинской партии Фатх, они остаются ближайшими союзниками. Разумеется, бригады мучеников Аль-Акс и способные перебраться из Иордании боевики иных исламских стран смогут взять на себя серьёзный по протяжённости фронт на востоке Израиля.
До сих пор остаётся не ясной позиция Сирии, которая ранее не избегала возможностей принять участие в войнах против израильтян, но сегодня страна изнурена десятилетием тяжёлой гражданской войны и политического кризиса.
Тем более, что сейчас к ситуации подключились США и пригнали к акваторию восточного Средиземноморья авианосную эскадру во главе авианосца Джеральд Форд. Эта эскадра имеет на оснащении ракеты оперативно-тактического назначения, передовую ударную авиацию и прочие силы, способные подключится к разным форматам противостояния. Наконец, если США решатся вмешаться в конфликт, противникам Израиля придётся столкнуться придется уже с гораздо большей военной мощью американцев.
На сегодня четкая позиция США о поддержке Израиля — пока единственный фактор, который сдерживает разрастания конфликта до уровня масштабной войны.