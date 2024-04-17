Например, вместо того чтобы напрямую попросить инструкцию по созданию коктейля Молотова, злоумышленник может сначала поинтересоваться историей этого оружия, а затем использовать ответ LLM как ступеньку для того, чтобы спросить о его создании.

Исследователи Microsoft обнаружили, что эта техника очень эффективна. В некоторых случаях успешный «джейлбрейк» достигался менее чем за 10 запросов, а на некоторых моделях он достигал 100% успеха. Автоматизация этого процесса с помощью другого LLM, техники под названием «Crescendomation», еще больше повысила эффективность. Здесь злоумышленники могли надежно обмануть такие «основы» чат-ботов, как GPT-4, и заставить их генерировать вредный контент, например дезинформацию о выборах или оскорбительные высказывания.

Microsoft раскрыла информацию об уязвимости Crescendo пострадавшим создателям LLM. Кроме того, они внедрили новые меры защиты в свои собственные системы.