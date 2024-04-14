Хакеры нацелились на американские агентства после взлома Microsoft

Хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты Microsoft и, возможно, похитили конфиденциальные данные, включая пароли и другие учетные данные. Хотя масштабы ущерба пока неясны, CISA считает взлом учетных данных «чрезвычайным риском» и требует принятия многосторонних мер.

Затронутые агентства должны проанализировать украденные электронные письма, сбросить скомпрометированные логины и усилить протоколы аутентификации для учетных записей Microsoft Azure высокого уровня.

Этот инцидент произошел после отдельной атаки, в ходе которой китайские хакеры использовали уязвимости в облачном программном обеспечении Microsoft для кражи электронных писем из Государственного и Торгового департаментов.