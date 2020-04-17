Хакеры начали атаковать компании, которые разрабатывают вакцину против коронавируса

По сведениям федералов, хакеры атакуют научные учреждения и фармацевтические компании, занятые разработкой лекарств и вакцин против COVID-19. При этом сообщается, что злоумышленники работают на «иностранные правительства». Об этом заявила заместитель директора ФБР по вопросам кибербезопасности Тоня Угорец.

По её словам, хакеры занимаются разведкой. Кроме того, фармацевтические компании и исследовательские институты и раньше были излюбленной целью для хакеров. Теперь же атаки только усилились.

Какие именно государства могут стать за киберпреступлениями в ФБР не сказали. «Коммерсант» напоминает, что ранее бюро обвиняло в государственных кибератаках Иран, Китай, Россию и Северную Корею.