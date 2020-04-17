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Хакеры начали атаковать компании, которые разрабатывают вакцину против коронавируса
Судя по всему, пытаются выведать информацию
Хакеры начали атаковать компании, которые разрабатывают вакцину против коронавируса. Это стало известно ФБР.
По сведениям федералов, хакеры атакуют научные учреждения и фармацевтические компании, занятые разработкой лекарств и вакцин против COVID-19. При этом сообщается, что злоумышленники работают на «иностранные правительства». Об этом заявила заместитель директора ФБР по вопросам кибербезопасности Тоня Угорец.
По её словам, хакеры занимаются разведкой. Кроме того, фармацевтические компании и исследовательские институты и раньше были излюбленной целью для хакеров. Теперь же атаки только усилились.
Какие именно государства могут стать за киберпреступлениями в ФБР не сказали. «Коммерсант» напоминает, что ранее бюро обвиняло в государственных кибератаках Иран, Китай, Россию и Северную Корею.