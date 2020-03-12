Хакеры начали использовать онлайн-карты распространения коронавируса для кражи данных

Сообщается, что онлайн-карты злоумышленников могут показывать вполне актуальные данные, но при этом внедрять на компьютеры пользователей вредоносное программное обеспечение. В частности, применяется троянская программа AZORult. Она может собирать на компьютере пользователя логины и пароли, историю браузера, информацию о кредитных картах и криптовалютных кошельках.

В зоне риска находятся владельцы ПК под управлением Windows. Но специалисты не исключают, что хакеры могут создать новые версии троянской программы для других операционных систем.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что распространение коронавирусной инфекции нового типа можно назвать пандемией.