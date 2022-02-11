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Хакеры начали подбрасывать активистам компромат на смартфоны перед визитом полиции

Жертвы живут в Индии
Эксперты SentinelOne рассказали о группе хакеров, которая проводит шпионские атаки на индийских активистов. Преступники фабрикуют компромат и подбрасывают его на взломанные устройства. Эту информацию потом используют как основание для ареста.
Хакеры начали подбрасывать активистам компромат на смартфоны перед визитом полиции

Эксперты выяснили, что хакеры проводят редкие атаки как минимум с 2012 года. Их главная цель — долгосрочная слежка.

Хакеры действуют так: сначала делают рассылку вредоносных сообщений с бесплатной почты. Эти письма содержат вложения. Из эксплойтов хакеры обычно применяют CVE-2012-0158, CVE-2013-3906, CVE-2014-1761и CVE-2015-1641, а для слежки устанавливает инструмент удаленного администрирования для Windows и кейлоггер на Visual Basic.

Эксперты также рассказали, что после некоторых атак случались аресты их жертв. Арестованных активистов обвиняли в терроризме, а именно в раздувании конфликта между индуистскими националистами и далитами (низшей кастой), а также заговоре с целью убийства премьер-министра Индии.

Источник: Anti-Malware.ru
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