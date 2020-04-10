Хакеры начали предлагать скидки на свои услуги из-за пандемии коронавируса

О ситуации сообщает компания Group-IB. Специалисты утверждают, что хакеры пострадали от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 так же, как все остальные.

Эксперты Group-IB нашли на специальных форумах более 500 предложений со скидками и промокодами на хакерские атаки, рассылку спама и другие услуги. Акции эти связаны с коронавирусом.

Также в Group-IB рассказали, что, на удивление, число вредоносных электронных писем, которые используют панику людей для обмана, не слишком выросло. В период с 13 февраля по 1 апреля такие письма составили только 5% от общего объёма опасных посланий на почту.

В Group-IB считают, что хакеры разделились на две группы: одни думают, что на пандемии можно нажиться, а другие отказываются использовать ситуацию в корыстных целях.