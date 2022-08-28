Хакеры начали продавать секретные военные документы НАТО“Всего” за 1,2 млн рублей
Эти данные, помимо прочего, включают чертежи оружия, используемого союзниками НАТО на Украине. Производитель оружие MBDA Missile Systems признал, что их данные были среди “слива”.
В своем заявлении представитель НАТО сказал: "Мы оцениваем претензии, связанные с данными, предположительно похищенными у MBDA. У нас нет никаких признаков того, что какая-либо сеть НАТО была взломана".
Киберпреступники продают 80 Гб похищенных данных за 15 биткоинов (около 1,2 млн рублей) и утверждают, что уже продали их по крайней мере одному неизвестному покупателю, уточняет BBC.
В своем объявлении хакеры утверждают, что у них есть "секретная информация о сотрудниках компаний, принимавших участие в разработке закрытых военных проектов", а также "проектная документация, чертежи, презентации, видео- и фотоматериалы, контрактные соглашения и переписка с другими компаниями".
Бесплатная выборка данных объемом 50 Мб, с которой ознакомилась BBC, включает документы с пометками "NATO CONFIDENTIAL", "NATO RESTRICTED" и "Unclassified Controlled Information".
В файлах, которые BBC не удалось проверить независимым образом, подробно описывается миссия "коммуникационной разведки" американской авиационной эскадрильи, проведенная в конце 2020 года в Эстонии над Балтикой. В них содержатся журналы звонков, полное имя, номер телефона и GPS-координаты человека, который предположительно находился в центре операции.