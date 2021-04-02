Хакеры начали продавать тайно записанные на домашние камеры сцены секса людей

Как пишет издание Futurism, хакеры смогли подключиться уже к десяткам тысяч камер видеонаблюдения, которые люди используют для обеспечения безопасности своих домов. Преступники также самостоятельно устанавливают скрытые камеры в номерах отелей. У них есть сеть исполнителей, которые путешествуют по стране и делают это. Даже если отель обнаружит камеру, для хакеров это небольшая потеря — устройства стоят несколько сотен юаней.

Для владельцев домашних камер видеонаблюдения взлом проходит незаметно: будто бы некая таинственная рука включает запись. Стоит отметить, что не всегда записывают сцены секса. Некоторые из популярных роликов представляют собой восьмичасовую запись обычной жизни домочадцев. Хакеры также продают доступ к некоторым взломанным камерам, чтобы клиенты могли сами управлять записями.