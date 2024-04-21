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Наука и технологии
Опубликовано 21 апреля 2024, 00:00
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Хакеры начали угрожать раскрытием базы данных «террористов и лиц с риском»

Кто таким списком пользуется
Хакерская группировка GhostR утверждает, что похитила массивные данные из World-Check, ключевой базы данных, используемой банками и другими учреждениями для выявления потенциальных террористов и лиц с повышенным риском. Если утечка подтвердится, это может иметь серьезные последствия для тех, кто включен в базу данных.
Хакеры начали угрожать раскрытием базы данных «террористов и лиц с риском»
© Ferra

World-Check, поддерживаемая группой Лондонской фондовой биржи (LSEG), содержит информацию о миллионах людей, подозреваемых в терроризме, участии в организованной преступности и других финансовых нарушениях. GhostR утверждает, что обладает всей базой данных, содержащей более 5,3 миллиона записей, и угрожает выложить их в сеть.

Хакеры утверждают, что проникли в систему через стороннюю фирму, имеющую доступ к World-Check. Компания LSEG подтвердила факт взлома данных третьей стороны, но уверяет, что доступ к их собственным системам не был получен.

Согласно сообщениям, похищенные данные включают широкий спектр конфиденциальной информации, от имен и номеров социального страхования до паспортных данных и даже криптовалютных счетов. Среди потенциально уязвимых лиц — действующие и бывшие государственные служащие.

Источник:govinfosecurity
Автор:Максим Многословный
Теги:
#взлом
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#хакер
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#данные