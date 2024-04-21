Хакеры начали угрожать раскрытием базы данных «террористов и лиц с риском»

World-Check, поддерживаемая группой Лондонской фондовой биржи (LSEG), содержит информацию о миллионах людей, подозреваемых в терроризме, участии в организованной преступности и других финансовых нарушениях. GhostR утверждает, что обладает всей базой данных, содержащей более 5,3 миллиона записей, и угрожает выложить их в сеть.

Хакеры утверждают, что проникли в систему через стороннюю фирму, имеющую доступ к World-Check. Компания LSEG подтвердила факт взлома данных третьей стороны, но уверяет, что доступ к их собственным системам не был получен.

Согласно сообщениям, похищенные данные включают широкий спектр конфиденциальной информации, от имен и номеров социального страхования до паспортных данных и даже криптовалютных счетов. Среди потенциально уязвимых лиц — действующие и бывшие государственные служащие.