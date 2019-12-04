Хакеры начали взламывать аккаунты Telegram перехватом SMS с кодами

Как сообщили специалисты из компании Group-IB, злоумышленники научились перехватывать SMS-коды, которые отправляют пользователю при входе в учётную запись с нового устройства.

Обратившиеся за помощью к специалистам россияне рассказали, что пользуются устройствами на Android и iOS и являются клиентами разных операторов связи.

Эксперты Group-IB рассказали, как именно злоумышленники производят взлом. Сначала они инициируют запрос на отправку кода для входа с нового устройства, затем они перехватывают SMS и спокойно авторизуются в мессенджере. А это значит, что хакеры получают доступ ко всем перепискам и файлам. Специалисты думают, что злоумышленники для перехвата SMS могли использовать специальное оборудование или «инсайды в операторах сотовой связи».

Интересно, что во всех известных случаях взлома, мошенники входили в чужие аккаунты через мобильный интернет в Самаре. Эксперты, тем не менее, советуют всем установить двухфакторную верификацию или пароль для защиты Telegram.