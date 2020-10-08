Хакеры нашли 55 уязвимостей в системах Apple

Хакеры потратили три месяца на взлом платформ и сервисов Apple, пишет издание MacRumors. В итоге им удалось найти 55 уязвимостей разной степени серьёзности. Некоторые из них был критическими. Эти ошибки позволяли злоумышленникам скомпрометировать как клиентов, так и сотрудников Apple. Например, хакеры могли запустить червя, которые брал бы под контроль iCloud аккаунт жертвы.

Сообщается, что Apple уже устранила уязвимости. Причём сделала это довольно быстро — некоторые проблемы были решены всего за несколько часов.

Компания поблагодарила хакеров. Она оплатила отдельно некоторые уязвимости: $5000 за проблему с доступом к данным пользователей ‌iCloud‌, $6500 — за доступ к внутренним корпоративным средам, $34 000 — за утечку памяти с данными клиентов.