Наука и технологии
Вчера 18:05
Хакеры нашли способ получать деньги из банкоматов пачками
Нужно подключить специальное устройство
Крупнейший поставщик банкоматов рассказал, что хакеры нашли новый способ кражи средств. Он позволяет им получать деньги из банкоматов пачками.
Злоумышленники придумали новый метод джекпоттинга — так называют атаку с использованием внешних электронных устройств или вредоносных программ. Специальные гаджеты позволяют хакерам открыть программный интерфейс банкомата и самостоятельно задавать команды.
По новому методу злоумышленники сначала уничтожают часть банкомата, чтобы получить физический доступ к основной части аппарата. Там хакеры подключают специальное USB-устройство, чтобы заставить банкомат выдавать деньги. Успешные атаки могут вызывать выдачу средств со скоростью 40 банкнот каждые 23 секунды.
По словам специалистов, новая схема используется в некоторых европейских странах. Атака может применяться к определённому типу банкоматов.