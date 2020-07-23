Хакеры нашли способ получать деньги из банкоматов пачками

Злоумышленники придумали новый метод джекпоттинга — так называют атаку с использованием внешних электронных устройств или вредоносных программ. Специальные гаджеты позволяют хакерам открыть программный интерфейс банкомата и самостоятельно задавать команды.

По новому методу злоумышленники сначала уничтожают часть банкомата, чтобы получить физический доступ к основной части аппарата. Там хакеры подключают специальное USB-устройство, чтобы заставить банкомат выдавать деньги. Успешные атаки могут вызывать выдачу средств со скоростью 40 банкнот каждые 23 секунды.

По словам специалистов, новая схема используется в некоторых европейских странах. Атака может применяться к определённому типу банкоматов.