Хакеры научились перехватывать звонки с Android-телефонов через наушники

По словам специалистов из Университета Айовы и Университета Пердью, уязвимости находятся в интерфейсе, взаимодействующем с радиомодулем смартфона. Поэтому для атаки хакеры могут использовать аксессуары: гарнитуры или наушники. Уязвимость была найдена как минимум в десяти смартфонах, в том числе Google Pixel 2, Huawei Nexus 6P и Samsung Galaxy S8 Plus.

Сообщается, что злоумышленники могут получать идентификаторы устройства (IMEI- и IMSI-номера), перехватывать телефонные звонки или интернет-соединение, а также вовсе блокировать все вызовы и доступ в сеть. Перехвата хакеры могут добиться, передав смартфону команду совершить небезопасное подключение. Управлять же аппаратом мошенники могут посредством Bluetooth-соединения или с помощью компьютера.