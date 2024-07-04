Хакеры научились подделывать бортовой Wi-Fi на самолётах для кражи данных

На одном из рейсов был пойман мужчина, в ручной клади которого нашли ноутбук и оборудование для создания беспроводной сети. Хакер раздавал пассажирам Wi-Fi, подменив общественную сеть своей.

Злоумышленник завладевал данными пользователей под видом авторизации в сети: он просил ввести логин и пароль от электронной почты. Его в итоге поймали, а пользователей призвали не забывать, что при входе в общественные Wi-Fi сети вводить никакие данные не требуется.