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Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 20:00
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Хакеры научились вскрывать любой из 3 миллионов замков в отелях

Но это добрые хакеры
В миллионах дверей гостиничных номеров по всему миру обнаружен критический дефект безопасности. Исследователи Ян Кэрролл, Леннерт Воутерс и их команда представили «Unsaflok», технику, которая использует слабые места в замках Saflok RFID keycard от компании Dormakaba. Эти замки установлены примерно на 3 миллионах дверей в 13 000 отелей в 131 стране.

Уязвимость кроется в сочетании недостатков шифрования Dormakaba и лежащей в основе системы MIFARE Classic RFID. Используя RFID-считыватель стоимостью 300 долларов, злоумышленники могут украсть данные с законной ключевой карты и создать две новые. Прикоснувшись этими поддельными картами к замку, злоумышленники могут переписать данные замка и получить доступ.

Хотя атака требует физического доступа к действующей ключевой карте, ее простота вызывает опасения в плане безопасности. Компания Dormakaba признает наличие этой проблемы и с начала 2022 года работает с отелями над устранением уязвимых замков.

На то, чтобы полностью решить проблему, могут уйти месяцы, а возможно, и годы, особенно если речь идет о старых системах, требующих обновления оборудования.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#хакер
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#взлом
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#отель