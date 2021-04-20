Хакеры научились взламывать фритюрницы и портить блюда

Во фритюрницах обнаружились две уязвимости, которые позволяют удалённое выполнение кода, пишет SecurityLab.ru. Дело в том, что указанные приборы — Cosori Smart Air Fryer — могут подключаться к Wi-Fi. Через сеть пользователи могут включать и выключать фритюрницу, находить рецепты блюд и следить за процессом приготовления.

А вот с помощью уязвимостей хакеры могут исполнить вредоносный код и поменять температуру, время приготовления и настройки прибора. Фритюрницу можно и включить удалённо без ведома владельца.

Производитель ещё не выпустил исправление уязвимостей, поэтому не исключено, что кто-то ими воспользуется.