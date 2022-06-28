Хакеры объявили войну американским штатам, выступающим против абортов

Хакерская группа под названием SeigedSec, которая в основном занимаются сбором пользовательских данных у частных компаний, объявила, что пришло «время для хактивизма». Хакеры собираются красть информацию из государственных органов и других организаций, выступающих против абортов.

Группа утверждает, что уже украла около 8 ГБ данных, которые, по их словам, включают личную информацию государственных служащих. И это якобы только начало. В Telegram хакеры написали, что атаки будут продолжаться, и их основные цели — «любые пролайф организации, в том числе правительственные серверы штатов с законами против абортов». В заключении SeigedSec пишут: «Продолжайте протестовать, берегите себя».