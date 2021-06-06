Хакеры объявили войну Илону Маску

Как пишет NDTV, ранее эта группа хакеров — Anonymous — устроила одну из крупнейших мошеннических кампаний по цифровой валюте. Теперь преступники опубликовали видео, в котором заявили, что власть, которую Илон Маск использует на рынках криптовалют, и высокомерный способ её использования, зашли слишком далеко.

Хакеры также раскритиковали Маска как личность, заявив, что он страдает комплексом превосходства. Они пришли к выводу, что предприниматель «не друг обычному человеку».

Что именно хакеры будут предпринимать, пока неясно. Напомним, ранее Илон Маск заявил, что Tesla больше не будет принимать биткойны в качестве средства оплаты. Многие его твиты, связанные с криптовалютой, действительно приводят к росту или падению её курса.