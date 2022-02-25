Хакеры объявили войну российскому правительству

Хакеры из Anonymous взяли на себя ответственность за атаку веб-сайта «российского пропагандистского издания» RT News.

Вечером 24 февраля сайт издания действительно перестал открываться, пишет TJ. Редакция сообщала о DDoS-атаках, которые велись с 17:00. Как утверждали в RT, 27% из них совершались с американских серверов.

Помимо этого, как пишут журналисты, вечером 24 февраля возникали проблемы с доступом к сайтам Кремля, правительства и парламента РФ. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил о критическом уровне угрозы кибератак на российские ресурсы.

Пользователи Twitter выразили свою поддержку хакерской группе Anonymous.