Хакеры оказались способны перехватывать контроль над секс-игрушками

Специалисты по кибербезопасности рассказали, что новые секс-игрушки обладают многими функциями: могут обмениваться сообщениями, выходить в интернет, имеют поддержку Bluetooth. В основном такие устройства имеют два канала связи. Первый — это между пользователем смартфона и самим девайсом через Bluetooth Low Energy (BLE). Второй — между удалённым секс-партнёром и приложением через интернет. «Умные» игрушки используют серверы с конечными точками API, обрабатывающими запросы. Иногда в качестве посредника используются облачные сервисы.

Эксперты отметили, что секс-игрушки обрабатывают высокочувствительные данные. Это и имя, и сексуальная ориентация, и список сексуальных партнёров, и личные фотографии и видео. Хакеры могут шантажировать людей такой информацией.

Но это не единственная угроза. Преступники также могут перехватить контроль над устройством.

«Может ли кибератака на интимное устройство считаться сексуальным насилием и даже привести к предъявлению обвинений в сексуальном домогательстве?», — задались вопросом исследователи.

Например, в случае с игрушками Max от Lovense и We-Vibe Jive злоумышленник может изменить настройки девайса: режим вибрации, интенсивность и т.д.