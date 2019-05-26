Хакеры парализовали города США при помощи программы американских спецслужб

Об инциденте сообщает The New York Times. Как пишут журналисты, атака началась 7 мая. Все эти две с половиной недели хакеры выводили из строя служебные компьютеры государственных учреждений. Они нарушили работу электронной почты городских сервисов Балтимора, системы оплаты коммунальных услуг и даже платформы для риэлторов, сорвав продажи недвижимости.

Помимо Балтимора пострадали несколько городов в штатах Пенсильвания и Техас. Хакеры пообещали прекратить атаки, если американские власти выплатят им $100 тысяч в биткоинах.

Мэр Балтимора отказался удовлетворить требования злоумышленников. Он рассказал, что для восстановления компьютерных систем города понадобятся месяцы.

Программа EternalBlue, с помощью которой действуют хакеры, была разработана АНБ. Она использует уязвимости в Windows, чтобы начать управлять системой удалённо.