Хакеры передали российским силовикам данные об украинских агентах в новых регионах

Хакеры передали российским силовикам данные об украинских агентах в новых регионахЧто за информацию попала им в руки
По имеющимся данным, правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины (СБУ), действующих в новых регионах России. Оперативные службы Запорожской области раскрыли эту информацию журналистам, пишут РИА Новости.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
По словам представителей властей, полученные списки содержат информацию о лицах, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, а также сведения о поставленных перед ними задачах. Кроме того, были получены документы с грифом "секретно" и "совершенно секретно", которые скрывал беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.
Сотрудники правоохранительных органов отметили, что эта информация подтвердилась и позволила раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, а также выявить методы давления украинских спецслужб на российских граждан, что привело к ряду задержаний.