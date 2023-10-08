Хакеры передали российским силовикам данные об украинских агентах в новых регионах

По словам представителей властей, полученные списки содержат информацию о лицах, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, а также сведения о поставленных перед ними задачах. Кроме того, были получены документы с грифом "секретно" и "совершенно секретно", которые скрывал беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что эта информация подтвердилась и позволила раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, а также выявить методы давления украинских спецслужб на российских граждан, что привело к ряду задержаний.