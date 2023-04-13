Хакеры переключились на другие устройства при создании армии ботов

Делают они это с помощью утечки учетных данных API или известных эксплойтов. Новое поколение ботнетов теперь использует меньшее количество устройств, но каждое из них значительно сильнее, что делает ботнеты в 5 000 раз сильнее ботнетов на базе IoT (интернета вещей).

По данным компании, ей уже удалось уничтожить значительную часть этих новых ботнетов. Несмотря на это, предприятия и начинающие компании, которые полагаются на поставщиков облачных вычислений для своих виртуальных частных серверов, остаются в зоне риска.