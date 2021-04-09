Хакеры подготовили атаку на счета россиян в майские праздники

Как пишут СМИ, в апреле в даркнете продали доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Если к нему подключиться, то можно перехватить контроль над системой сигнализации SS7, управляющей трафиком операторов мобильной связи. Так хакеры могут заполучить SMS для авторизации. С их помощью злоумышленники смогут войти в личный кабинет банка и украсть деньги.

Эксперты говорят, что на подготовку такой атаки необходимо от двух недель до месяца. Представители банков заявили, что для нападения хакерам недостаточно кодов из SMS — нужны логины и пароли от личных кабинетов.