Хакеры подготовили волну поддельных распродаж в России

Как пишет «Коммерсант», в российской части интернета массово регистрируют домены с названиями популярных торговых марок и магазинов и окончанием -off, которое указывает на распродажи — familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru, citilink-off.ru.

Только 20 октября было зафиксировано 192 новых таких доменных имени. Все домены оформлены через компанию-регистратора, которая нередко используется для хостинга мошеннических сайтов.

Эксперты считают, что мошенники начнут использовать зарегистрированные домены для поддельных сайтов. Через них преступники смогут воровать деньги с карт покупателей.

Заблокировать такие сайты будет технически сложно, так как их серверы находятся в другой стране, где хостинг-провайдеры не блокируют ресурсы.