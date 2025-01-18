Хакеры похитили данные информаторов ФБР у мобильного оператора

Хотя похищенные данные не содержали фактического содержимого звонков или текстовых сообщений, они включали журналы связи, показывающие, какими номерами пользовались агенты в течение определенного периода.

Эта утечка вызвала опасения, что личные данные информаторов ФБР могут быть раскрыты. Пытаясь стереть украденные данные, AT&T заплатила хакерам 370 000 долларов. Подозреваемый в вымогательстве был арестован в декабре.

Этот взлом произошел на фоне других попыток взлома, например, попыток китайской шпионской кампании Salt Typhoon, которая атаковала несколько американских телекоммуникационных компаний.