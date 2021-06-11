Хакеры похитили исходный код игр FIFA и Battlefield

Сообщается, что теперь у хакеров есть исходный код игрового движка Frostbite, который используется в сериях игр FIFA и Battlefield. Также злоумышленники получили инструменты разработки программного обеспечения FIFA 21 и код сервера для подбора партнёров в FIFA 22. Из-за этого возник риск того, что исходный код может быть скопирован другими разработчиками.

В Electronic Arts уверяют, что во время взлома не случилось утечки данных пользователей. Сейчас компания проводит расследование инцидента.

Напомним, в феврале 2021 года хакеры взломали серверы польской студии CD Projekt и украли данные по играм Cyberpunk 2077, Witcher 3 и Gwent.