Хакеры похитили уже 1,38 миллиарда долларов в криптовалюте в 2024 году

Опубликовано 08 июля 2024, 07:30
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Хакеры похитили уже 1,38 миллиарда долларов в криптовалюте в 2024 годуЭто не предел
В этом году хакеры уже похитили из криптовалютной сферы 1,38 миллиарда долларов, и ожидается, что к концу года эта цифра еще больше возрастет. По данным TRM Labs, на пять крупных взломов пришлось 70 % от общего объема похищенных средств. Хотя эта сумма не дотягивает до рекордного показателя 2022 года, когда за тот же период было похищено 2 миллиарда долларов, она вдвое превышает прошлогоднюю статистику.
Среди основных методов, используемых хакерами, - несанкционированный доступ к приватным ключам, а также уязвимости в смарт-контрактах и атаки на флэш-кредиты. Несмотря на отсутствие заметных изменений в протоколах безопасности криптовалют, TRM Labs предполагает, что более высокая стоимость токенов в 2024 году по сравнению с 2023 годом, вероятно, способствовала росту объема украденных денег.
Лаборатория не обнаружила «значительных различий в векторах атак или количестве атак между первыми половинами 2023 и 2024 годов».
По данным СМИ, самая крупная атака в 2024 году украла $300 млн в биткоинах с японской криптобиржи DMM Bitcoin.