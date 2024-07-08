Хакеры похитили уже 1,38 миллиарда долларов в криптовалюте в 2024 году

Среди основных методов, используемых хакерами, - несанкционированный доступ к приватным ключам, а также уязвимости в смарт-контрактах и атаки на флэш-кредиты. Несмотря на отсутствие заметных изменений в протоколах безопасности криптовалют, TRM Labs предполагает, что более высокая стоимость токенов в 2024 году по сравнению с 2023 годом, вероятно, способствовала росту объема украденных денег.

Лаборатория не обнаружила «значительных различий в векторах атак или количестве атак между первыми половинами 2023 и 2024 годов».

По данным СМИ, самая крупная атака в 2024 году украла $300 млн в биткоинах с японской криптобиржи DMM Bitcoin.