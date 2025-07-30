Хакеры, похоже, украли у французской оборонной компании данные о ядерном ПО

Опубликовано 30 июля 2025, 13:391 мин.
Хакеры, похоже, украли у французской оборонной компании данные о ядерном ПОNaval Group взломали
Французская компания Naval Group, которая строит военные корабли и подлодки, стала жертвой кибератаки. Об этом сообщила газета Financial Times. Хакеры выложили в интернет около 30 гигабайт данных, которые, по их словам, связаны с боевыми системами, установленными на кораблях и подлодках, включая возможное ядерное программное обеспечение.
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Среди украденных материалов могут быть:
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Исходные коды боевых систем,
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Программы для подлодок с ядерным оружием,
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Документы по истребителям Rafale-M,
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Внутренняя переписка сотрудников.
Naval Group заявила, что начала расследование совместно с французскими властями и специалистами по кибербезопасности. Компания пытается выяснить, действительно ли опубликованные данные относятся к её разработкам.
В официальном заявлении компания подчеркнула, что пока не было зафиксировано проникновения в их внутренние компьютерные системы, и все рабочие процессы продолжаются в обычном режиме.
Сейчас эксперты из Франции и США проверяют подлинность информации.
Источник:bairdmaritime
Автор:Максим Многословный
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