Хакеры, похоже, украли у французской оборонной компании данные о ядерном ПО

Среди украденных материалов могут быть:

Исходные коды боевых систем,

Программы для подлодок с ядерным оружием,

Документы по истребителям Rafale-M,

Внутренняя переписка сотрудников.

Naval Group заявила, что начала расследование совместно с французскими властями и специалистами по кибербезопасности. Компания пытается выяснить, действительно ли опубликованные данные относятся к её разработкам.

В официальном заявлении компания подчеркнула, что пока не было зафиксировано проникновения в их внутренние компьютерные системы, и все рабочие процессы продолжаются в обычном режиме.

Сейчас эксперты из Франции и США проверяют подлинность информации.