Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2025, 13:39
1 мин.

Хакеры, похоже, украли у французской оборонной компании данные о ядерном ПО

Naval Group взломали
Французская компания Naval Group, которая строит военные корабли и подлодки, стала жертвой кибератаки. Об этом сообщила газета Financial Times. Хакеры выложили в интернет около 30 гигабайт данных, которые, по их словам, связаны с боевыми системами, установленными на кораблях и подлодках, включая возможное ядерное программное обеспечение.
Хакеры, похоже, украли у французской оборонной компании данные о ядерном ПО

© Ferra.ru

Среди украденных материалов могут быть:

  • Исходные коды боевых систем,

  • Программы для подлодок с ядерным оружием,

  • Документы по истребителям Rafale-M,

  • Внутренняя переписка сотрудников.

Naval Group заявила, что начала расследование совместно с французскими властями и специалистами по кибербезопасности. Компания пытается выяснить, действительно ли опубликованные данные относятся к её разработкам.

В официальном заявлении компания подчеркнула, что пока не было зафиксировано проникновения в их внутренние компьютерные системы, и все рабочие процессы продолжаются в обычном режиме.

Сейчас эксперты из Франции и США проверяют подлинность информации.