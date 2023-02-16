Хакеры получили доступ к защищенным медицинским данным миллиона пациентов

Хакеры получили доступ к защищенным медицинским данным миллиона пациентовИх уже уведомили
Community Health Systems (CHS), один из крупнейших поставщиков медицинских услуг в США, сделал заявление, в котором подтвердил, что хакеры получили доступ к личной и защищенной медицинской информации до миллиона пациентов, сообщает TechCrunch.
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CHS заявила, что утечка данных связана с использованием популярной программы для передачи файлов, разработанного компанией Fortra. CHS заявила, что Fortra недавно уведомила ее об инциденте, который и привел к несанкционированному раскрытию данных пациентов.
Компания добавила, что уведомит всех пострадавших лиц, чья информация была раскрыта, но заявила, что существенного перерыва в оказании помощи пациентам не произошло. CHS не сообщила, какие типы данных были раскрыты, а представитель компании пока не ответил на запрос TechCrunch.